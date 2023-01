59:04

Hoy escuchamos: Delalma- El mirlo, Delalma- Mañana vuelve a oscurecer, Girish And The Chronicles- Ride to hell, Wig Wam- High and dry, Lord of the Lost- Leave your hate in the comments, Lord of the Lost- Blood and glitter, Canciones con Historia: Sabaton- Winged hussars, Altar of I- Wendigod, Wind Rose- Army of stone.