58:47

Hoy escuchamos: Moneye- Esta noche, Gloryhammer- Keeper of the celestial flame of Abernethy, Feuerschwanz- Bastard von Asgard, ScreamMachine- Church of the scream, Circus of Rock- Alive and kicking, Nita Strauss- Winner takes all, Heat-Freedom, Canciones con Historia: Iron Maiden- The clansman, Rise of the Northstar- Rise, Dawn of Extinction- Rise from oblivion.