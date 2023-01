59:04

Hoy escuchamos: Legado de una Tragedia- Misantropía, Legado de una Tragedia- La peregrinación de las ánimas, Heleven- The unknown, Delain- Moth to a flame, Phantom Elite- Inner beast, Delalma- Luz ni tiempo, Adventus- Fundirme con el viento, Bloodbound- Odin´s prayer, RadioCrimen- Franki, Insomnium- White Christ, Mystic Circle- The scarecrow.