58:57

Hoy escuchamos: Kaos Urbano- Cuando ya nadie nos recuerde, Alter Bridge- Silver tongue, Easy Rider- The deal, Evergrey- Midwinter calls, The Electric Alley- Son of a gun, Stryper- Transgressor, Heat- Nationwide, Therion- Pazuzu, Soilwork- Övergivenheten, Ella La Rabia- MMXX, Kreator- Midnight sun, Bloodhunter- Never let it rest, Machine Head- No gods no masters.