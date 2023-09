59:07

Hoy escuchamos: Dissidents- Decay, Dissidents- Set the world on fire, Oblivion Protocol- Forests in the fallout, The Flower Kings- Beginner´s eyes, Prime Creation- Erased, Marc Hudson- Starbound stories, Percival- Hold on tight, Care of Night- Street runner, Frank Suz- El sol nació para arder, Knife- No gods in the dark, Crisix- Army of darkness, Go Ahead and Die- Tumors, Aneuma- Fall apart.