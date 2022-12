58:36

Hoy escuchamos: Against Myself- Beyond the deep, Delain- Beneath, Induction- Embers, Astral Experience- Reloj de arena, Khymera- Firestarter, Malditeria- Contratos de viernes noche, Somas Cure- Nadie ha podido atarte el corazón, Somas Cure- Mi mejor mentira, Hiranya- Conformism, Municipal Waste- Crank the heat, Crisix- Jon was born for metal, El Altar del Holocausto- De euforia y nostalgia.