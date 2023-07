59:12

Hoy escuchamos: Angra- Carry on, Angra- Evil warning, Angra- Streets of tomorrow, Pearl Jam- Go, Pearl Jam- Animal, Pearl Jam- daughter, Pearl Jam- Blood, Los Suaves- Malas noticias, Los Suaves- Por una vez en la vida, Los Suaves- Dile siempre que no estoy, Medina Azahara- A toda esa gente, Medina Azahara- Palabras de libertad.