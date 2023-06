55:59

Hoy escuchamos: A Dark Reborn- Last echo, Sirenia- Wintry heart, Elegant Weapons- Horns for a halo, Artic Rain- Separate ways, Entrevista La Excavadora: La Excavadora- Grasa en el taller, La Excavadora- Detrás de ti. Setyoursails- Best of me, Canciones con Historia: Cavalera Conspiracy- Gengis Khan, Withering Scorn- Dark reflection.