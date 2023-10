58:52

Hoy escuchamos: Astray Valley- Pray for the devil, Hammerfall- Hearts on fire, Twilight Force- At the heart of wintervale, Leprous- The silent revelation, Leo Jiménez- Ficción o realidad, Vhäldemar- Afterlife, Canciones con Historia: Alestorm- Drink, Annisokay- Throne of the sunset, Insomnium- Song of the dusk, Dawn of Extinction- Beyond the fear.