Hoy escuchamos: Megadeth- Anarchy in the UK, Pleurosis- Anarquía en Andalucía, La Polla Records- Envidia cochina, La Raíz- Rueda la corona, Reincidentes- La republicana, Los Muertos de Cristo- Dios salve al Rey, Manic Street Preachers- Repeat, Canciones con Historia: Iron Maiden- Cómo estáis amigos, Def Leppard- This guitar, Judas Priest- Metal gods, Ozzy Osbourne- No escape from now, Queen- Killer queen, Sex Pistols- Anarchy in the UK.