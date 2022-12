58:38

Hoy escuchamos: In Flames- Only for the weak, Metallica- Lux aeterna, Therion- Marijin min nar, Black Label Society- End of days, Opeth- Sorceress, Megadeth- Soldier on!, The Halo Effect- In broken trust, Kamelot- Phantom divine, Arch Enemy- The watcher, Mastodon- Blood and thunder, Amon Amarth- Ravens flight, Pantera- 5 minutes alone.