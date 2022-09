10:21

Nuevo capítulo en el cisma que vive la selección española de fútbol femenino. Las jugadoras que anunciaron que no volverían a vestir la camiseta de España hasta que no se revirtiera la situación que vive el combinado nacional han respondido a la Federación. Aclaran que no han renunciado a jugar con la "Roja" y que no han pedido la destitución del seleccionador Jorge Vilda. Asimismo, lamentan que el máximo organismo del fútbol español haya hecho pública y de manera parcial la carta de caracter privado que las jugadoras le remitieron. Además, en tenis, a partir de las 22h Roger Federer va a jugar su último partido como profesional. Lo hará en la Copa Laver que se disputa en Londres con Rafael Nadal como pareja de dobles.