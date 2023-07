24:43

Hoy comenzamos el programa hablando de un torneo de Wimbledon del que Paula Badosa ha tenido que retirarse tras resentirse de su lesión costal cuando disputaba su partido de segunda ronda ante la ucraniana Kostyuk. Continuamos contando cómo está siendo la presentación del turco Arda Güler con el Real Madrid y cómo ha sido la de Azpilicueta con el Atlético. Además, escuchamos al ex jugador y ex entrenador del Barça Ronald Koeman, sabemos cómo es el himno del centenario del Celta y nos marchamos a Batumi para ver cómo se encuentra la selección sub 21 a solo un día de disputar la final del Europeo de la categoría ante la de Inglaterra. Fuera del fútbol, estamos en la línea de meta de Burdeos, lugar donde llega esta tarde la caravana de un Tour de Francia que tiene a Jonas Vingegaard como nuevo líder pese a que ayer cedió ante Tadej Pogacar en la cima de Cauterets en una preciosa sexta etapa de la ronda gala. Volvemos a Londres para hablar de tenis y de Wimbledon. Tratamos toda la actualidad en un mundo del baloncesto que nos deja a Joel Parra como nuevo jugador de un Barcelona que ha hecho una oferta formal por Willy Hernangómez. Cerramos con Fórmula Uno y los primeros entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña.