24:23

Hoy comenzamos el programa contando la derrota del Barça en Almería, que mantiene viva la Liga con los azulgrana aventajando, eso sí, aún en siete puntos al Real Madrid. Continuamos con una última hora relacionada con los de Xavi: la sobrecarga en el biceps femoral del muslo izquierdo de Robert Lewandowski que le hace ser duda para el 'Clásico' de Copa del jueves ante el Madrid. Sabemos cómo afrontan los de Ancelotti ese duelo tras su empate en el derbi del pasado sábado. También el enfado de los rojiblancos con el arbitraje y lo sucedido el fin de semana en esta jornada 23 del Campeonato que cierran Villarreal y Getafe esta noche. Tratamos los premios 'The Best' que se entregan hoy, antes de hacerlo de tenis y de un Carlos Alcaraz que ayer cayó en la final del torneo de Río tras sufrir molestias en los isquios. Conocemos toda la actualidad en el mundo del baloncesto con la selección nacional cayendo ante Italia. Algo que no afecta para un Mundial del que será cabeza en el sorteo y en el que no estará Argentina, cuya eliminación analizamos a fondo. Hablamos de una NBA en la que Damian Lillard ha anotado 71 puntos para cerrar con ciclismo y la exhibición de Vingegaard en 'O Camiño' y con voleibol y rugby.