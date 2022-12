10:54

Mientras en Argentina siguen celebrando la consecución de su tercer mundial de fútbol en Francia intentan encajar la derrota en la tanda de penaltis de la final disputada este domingo. La selección francesa tiene previsto compartir con sus aficionados el segundo puesto en la recien concluida Copa del Mundo de Catar. Un acto al que no va a acudir Karim Benzemá, que recordamos no pudo jugar el torneo por una lesión. En todo caso el delantero del Real Madrid ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que apunta su despedida del combinado galo. "Con mis esfuerzos y mis errores he llegado a dónde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba" indica Benzemá en un texto que acompaña con una foto enfundado en la camiseta "blue".