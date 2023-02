02:01:05

Escuchamos las novedades musicales de Natos y Waor con Al Safir, Prok, Brawler, David Escavy, SECCIO, Sherry Fino y mucho más. En nuestro espacio dedicado a la electrónica y el hip hop descubrimos los temas 'Hydrate', 'Live by the Sword' y 'In my blood'. En la sección 'Fuera de Carta' suenan Logic, Hamza, Freddie Gibbs y ScHoolboy Q o Rafa Pabön. Y charlamos con Nickzzy sobre su nuevo álbum 'Ahora no lloro', donde ha contado con las colaboraciones vocales de Polimá Westcoast, Cano, Chucky73, Rakeem y Juseph.