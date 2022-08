02:00:07

Es el primer fin de semana de agosto, el calor aprieta y lo que más nos apetece es estar de festival. Así que hemos montado una edición especial de 'El último lugar' por donde irán pasando artistas emergentes (y no tan emergentes) a modo de festival radiofónico. El objetivo es descubrir nuevos talentos dentro de la escena urbana nacional; nos presentarán su música y escucharemos un tema de cada uno. Abrimos el cartel con ANADIE, Eric The Wrestler y Kane 935; y durante las dos horas de programa pasarán por nuestros micrófonos Bewis de la Rosa, La Sole, Neim, Bounce Twice y muchos más.