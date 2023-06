El tranvía de Broadway

59:23

Dale una oportunidad al amor y a las bandas nuevas

Playlist:

AMIGAS ÍNTIMAS - Verano muerto

VECINOS - Ministro de Interior

LA MUELA - Azar

DECLIVE - Barreras

LAS EX DE CLAUDIA - Polvitos de amor

RESTINGA - Abrazaditas

CARO RARO - Kemono tu kimono

MEDASAWA - Epiphany

CORTE! - Una rata VA ENTERA

PERDÓN POR TODO - Se te hace tan tarde…

PENSAMIENTO ÚNICO - Una semana más

LILA - Si tengo que morir

CARABALLO - Atrás en el tiempo

YAVY - Nada que aportar

ST FRANCES - Do you know my name?

LA 126 - Que pase el siguiente

MARC MAS - Albert