Hoy hablamos con el actor Ander Puig, un barcelonés de veintiún años, protagonista (Joel) de 'Ser o No Ser', de RTVE Play y uno de los principales personajes (Nico) de la 6ª temporada de 'Élite' (Netflix). En ambas series da vida a un adolescente trans y muestra una realidad que hasta ahora no se había contemplado en ninguna serie española. Dice que se siente más identificado con su papel en 'Élite', ya que Nico pasa por unas situaciones muy similares a las de su propia experiencia vital. Charlamos con Ander de la transexualidad, de los tabúes que sigue habiendo en nuestro país, de sus planes de futuro y de música, que tiene un gusto exquisito. Y es un placer escuchar su discurso maduro, impoluto y muy necesario. Al final de la entrevista, Diego le hace uno de sus regalos en forma de canción, 'Puedo'. En la segunda hora, vienen Hermana Furia y, literalmente, incendian nuestro estudio. Edu Molina, Pau C Marcos, Tweety Capmany y Nuria Furia nos cuentan todo lo que hay detrás de 'Todo Mal', su primer álbum, canciones que reivindican la igualdad, la salud mental y, por supuesto, el rock de guitarras. El cuarteto ha conseguido algo bastante complicado en la escena rock: tener su marca propia, su sello. Al final, no han tenido que salir corriendo de 'El Típico Programa' porque se ha suspendido el concierto que tenían previsto para esta noche en Ceuta, a causa del temporal pero lo han reubicado para el 18 de marzo (sala Velvet Live) y tienen más fechas a la vuelta de la esquina: el 25 febrero, están en la Sala El Sol (Madrid), el 1 de abril, en el Festival Quebrantahuesos (Logroño), el 15 abril, en Sala Mítika (Vitoria-Gasteiz), el 5 de mayo, en el Mojo Festival (Gran Canaria), el 12 de mayo, en La Fábrica de Chocolate (Vigo) y el 13 de mayo, en la Sala Mardi Grass (A Coruña). Por cierto, les sometemos a un test musical y lo pasan con nota muy alta e interpretan tres canciones, en directo: 'Matar a Alguien', 'Salem' y 'Vidas de Cristal', una canción solo disponible en la edición física del disco y aquí, en este podcast.