59:14

Te invitamos a venir a un viaje musical con tempos calmados, texturas sedosas y atmósferas evocadoras.

Playlist;

JACK WHITE “Help me along” (Entering heaven alive, 2022)

THE DESLONDES “Five year plan” (Ways and means, 2022)

LOS IMPOSIBLES “Todos querían hablar” (En el país del niño mosca, 1995)

THE EVERYWHERES “Concede” (Dignity fever, 2016)

THE TAMBLES “First light Groove” (Scraping by, 2022)

MOOON “Natures play” (Safari, 2019)

THE SADIES “So far so few” (Colder streams, 2022)

THE NUDE PARTY “The astral man” (ST, 2018)

THE OOGARS “Waiting all day” (Waiting all day EP, 2021)

THE ELECTRIC PUNES “Holy are you” (Release of an Oath, 1968)

MORGEN “Love” (ST, 1969)