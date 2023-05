58:39

Nos zambullimos en el recopilatorio “The Journey part 1” (BMG). El doble álbum recoge una colección de canciones de los Kinks seleccionadas por Ray Davis, Dave Davies y Mick Avory.

Los tres miembros supervivientes de la legendaria banda británica no solo han seleccionado el contenido sino que además lo han hecho agrupando las canciones según las temáticas que tratan sus letras y han añadido comentarios y recuerdos para cada una de ellas.

Playlist;

THE KINKS “You really got me”

THE KINKS “She’s got everything”

THE KINKS “Stop your sobbing”

THE KINKS “Wait till the summer comes along”

THE KINKS “Wonderboy”

THE KINKS “Mindless child of motherhood”

THE KINKS “I’m in disgrace”

THE KINKS “Do you remember Walter?”

THE KINKS “Too much on my mind”

THE KINKS “Where have all the good times gone”

THE KINKS “Strangers”

THE KINKS “Days”

THE KINKS “Shangri-La”

THE KINKS “Death of a clown”

THE KINKS “Waterloo Sunset”