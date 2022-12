58:22

Arrancamos recordando al fallecido José Barranco, cantante y fundador de Los Estudiantes, la banda pionera del rocknroll en nuestro país. Anunciamos la gira con el show navideño de El Vez. Nos detenemos en las reediciones de la colección power pop-punk-revival mod del sello You Are The Cosmos, rescatando material de los No Sweat de Belfast y los Zeros londinenses. Y entre las novedades suenan adelantos del próximo álbum de Iggy Pop o de los británicos Ming City Rockers.

Playlist;

LOS ESTUDIANTES “Ready teddy”

EL VEZ “Santa Claus is sometimes brown”

EL VEZ “Little drummer boy”

SANTIAGO DELGADO y LOS RUNAWAY LOVERS “La dimisión de Santa Claus”

F.A.N.T.A. “Un poco de luz”

AIRBAG “Buscando los regalos de navidad”

NO SWEAT “Start all over again”

NO SWEAT “You should be so lucky”

THE ZEROS “Hungry”

THE ZEROS “What’s wrong with a pop group”

THE ZEROS “She knows it”

THE SCHIZOPHONICS “Desert girl”

MING CITY ROCKERS “Desperate”

GRAHAM DAY “You lied to me”

IGGY POP “Strung out Johnny”

ANDY SHERNOFF “Fuck Christmas”