58:54

Desgajamos el álbum “R&B Guitar Crushers” una colección de doce cartuchos marcados por guitarras sucias y rompedoras extraídas de las valijas más crudas del rhythm n’ blues de los años 50 y primeros 60. Añadimos a la marmita los volúmenes 5 y 6 de la colección “Blacked!” (Sleazy Records), una serie de EPs que rinde tributo a grandes leyendas negras del rocknroll a través de jugosas versiones de bandas blancas, en esta ocasión recordando el legado de Larry Williams y Willie Dixon.

Playlis (Todas las canciones de "R&B Guitar crushers" salvo donde indicado);

(sintonía) FLOYD DIXON “Let’s go smitty”

JAMES COTTON “Hold me in your arms”

JOE GUITAR MORRIS “The git back (part 1)”

OTIS RUSH “All your love (I miss lovin’)”

THE POOR BOYS “Wash board”

THE NIGHT RIDERS “Pretty plaid skirt (and long black sox)”

KING CHARLES and HIS ORCHESTRA “Bop cat stomp”

WILD JIMMY SPRUILL “Scratch n’ twist”

TARHEEL SLIM “Wildcat tamer”

SONNY THOMPSON “Loco limbo”

OHIO UNTOUCHABLES “Forgive me Darling”

MAC REBENNACK “Storm warning”

THE ESCORTS “Dizzy Miss Mizzy” (Blacked Vol. 6)

LOS APSON “Calor” (Blacked Vol. 6)

THE GANTS “Bad boy” (Blacked Vol. 6)

MICKEY GILLEY “My babe” (Blacked Vol. 5)

REX “Mellow down easy” (Blacked Vol. 5)

THE SOUL AGENTS “The seventh son” (Blacked Vol. 5)