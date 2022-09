01:00:00

Este próximo fin de semana tendrán lugar tres interesantes eventos en nuestro territorio. En la sala Zero de Tarragona se celebra la séptima y última edición del Bule Bule Toga Fest, jolgorio dionisiaco bendecido por el espíritu de John Belushi que contará con 15 bandas de punk rocknroll. En Benidorm tendrá lugar el Bali Leather and Rock Festival, celebrando en ese inmenso hotel el 35º aniversario de la tienda de ropa de cuero Metallic’KO y con la participación de 20 bandas de alto contenido eléctrico. Y en Madrid la sala Wurlitzer Ballroom celebra su dieciséis cumpleaños con el Carajillopalooza y un buen elenco de grupos participantes, nacionales e internacionales.

Playlist;

THE CONTROL FREAKS “She’s the bomb” (She’s the bomb, 2019)

THE PEAWEES “Walking thorugh my hell” (Moving target, 2018)

RADIO DAYS “I got a love” (EP, 2021)

MAD ROLLERS “I need your love” (7’’, 2019)

THE CAVEMEN “Janey” (Nuke Earth, 2018)

LES ENVAHISSEURS “Oui mais non” (adelanto del álbum “Five Little monkeys”)

REAL TEARS “Can’t get you outta my head” (Too cool to rock, 2016)

LAS SOMBRAS “No time, no money, no brain” (ST, 2020)

LES LULLIES “Doctor” (7’’, 2017)

THE SMOGGERS “Dando vueltas” (Join the riot, 2013)

JOHNNY MOPED “Incendiary device” (Cycledelic, 1978)

THE LIZARDS “Everybody sucks” (Inside your head, 2019)

SINCIDERS “Devil” (adelanto próximo álbum)

LA MOTO DE FERNÁN “Patinetas en la playa” (El primero mola más EP, 2013)

EXFAN “Perrito” (Autoficción, 2021)

PVP “Tacón y cuero” (1982)

CHILL “Disco kid” (2022)

COYOTE MEN “Can she cook?” (7’’, 2017)

THE PRIMEVALS “Gimmie gimmie some action” (New trip, 2020)