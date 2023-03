58:36

Tito Ramírez presenta en primicia el contenido de su disco “El Prince” (El Volcán / Discos Antifaz), una poderosa colección de canciones perfectas para agitar los cuerpos y las almas. Alejado de las etiquetas cerradas el Tito reivindica una mezcolanza de sabores anglófilos, negros y latinos para cantarle al amor, el sexo, las calles y la vida nocturna.

Playlist (todas las canciones del disco “El Prince”);

(sintonía) TITO RAMÍREZ “El Prince”

TITO RAMÍREZ “Poder de amor (power of love)”

TITO RAMÍREZ “Do don’t”

TITO RAMÍREZ “Evelyn”

TITO RAMÍREZ “Have to see ma babe”

TITO RAMÍREZ “Get your money”

TITO RAMÍREZ “El Predicador (misa mambo)”

TITO RAMÍREZ “Yadda-Haddabadoo”

TITO RAMÍREZ “Lluvia púrpura”

TITO RAMÍREZ “Alma sicodélica (psychedelic soul)”