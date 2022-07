58:49

Los hornos del sello cacereño echan fuego. Novedades de los holandeses The Tambles y The Mocks, y debut de Marcos Busato (es-More Kicks) en solitario. Los franceses The Wave Chargers se consolidan con su nueva entrega como una de las mejores bandas del surf europeo y recordamos a The Beatnik Termites, la banda punk pop de Cleveland que visita España por primera vez en los próximos días.

Playlist;

THE TAMBLES “Reminding me of you” (Scraping by, 2022)

THE TAMBLES “Home” (Scraping by, 2022)

THE TAMBLES “Crying still” (Scraping by, 2022)

MARCO BUSATO “Sunken ships” (Night of my times, 2022)

MARCO BUSATO “Night of my times” (Night of my times, 2022)

THE MOCKS “Same old day” (7’’, 2022)

LOS IMPOSIBLES “Phobofobia” (adelanto del álbum ")

JACK WHITE “Love is selfish” (Fear of the dawn, 2022)

TY SEGALL “Don’t lie” (adelanto del álbum “Hello Hi”)

Versión y Original; THE MANTLES “Don’t lie” (2009)

THE WAVE CHARGERS “Squalidae” (Caravelle, 2022)

THE WAVE CHARGERS “Eddie would go” (Caravelle, 2022)

BEATNIK TERMITES “Skateboard” (Bubblecore, 1996)

BEATNIK TERMITES “Ode to Susie and Joey” (Taste the sand, 1995)

BEATNIK TERMITES “The KKK took my baby away” (Pleasant dreams, 1997)