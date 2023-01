58:56

Echamos a la caldera una selección de jugosas novedades que arrancan con adelanto del próximo disco de The Nude Party, con nuevas bandas como las neoyorquinas Miranda and the Beat o ese grupo con miembros de The Fleshtones y The Dogs llamado Ménage à Trois.

(Foto del podcast por Clark Hodgin; The Nude Party)

Playlist;

THE NUDE PARTY “Paper trail (money)”

THE NUDE PARTY “Ride on”

GREEN DAY “Alison”

THE COURETTES “Daydream”

MIRANDA AND THE BEAT “Such a fool”

THE OOGARS “Girl in the mirror”

MARKA “Penelope Cruz”

MÉNAGE À TROIS “Je Vais Infecter Ma Fiancée”

Versión y original; THE ROCKETEERS “Gonna feed my baby poison”

THE DELTA BOMBERS “The way you love me”

ICHI-BONS “Switchblade”

GOONS “Junkie for your love”

KURT BAKER “Que corra la nicotina”

KID GULLIVER “Kiss and tell”

THE ZEROS “What’s wrong with a pop group”