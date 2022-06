59:14

Dedicamos el primer tramo del programa a recordar a una banda canadiense de los años 60 llamada The Northwest Company. El sello catalán Guerssen Records, a través de su filial Out Sider, ha lanzado un LP que recoge los mejores singles y algunas rarezas de esta banda de Vancouver que dejó en su legado auténticos cañonazos de garage punk. Por su parte, la casa Munster, reedita material de los californianos Limey and the Yanks y la peruana Monik.

Playlist;

THE NORTHWEST COMPANY “Eight hour day” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “Get away from it all” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “Each day (demo)” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “Hard to cry” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “She’a a woman” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “The Sunday song” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “Rock’n’Roll lover man” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “The ballad of a tragic fat man (demo)” (Eight hour day, 2022)

THE NORTHWEST COMPANY “The end is autumn” (Eight hour day, 2022)

LIMEY and THE YANKS “Love can’t be a one way deal” (7’’, reed 2022)

LIMEY and THE YANKS “Guaranteed love” (7’’, Munster)

MONIK “Maybe I know” (7’’, Munster)

MONIK “The world is getting worse” (7’’, Munster)

VANDOLIERS “Troublemaker” (Forever, 2019)

POWERSOLO “Sasquatch” (The real sound of…, 2014)

OH GUNQUIT “Whiplash” (Why haven’t you watered the plants, 2020)

MATT HORAN and THE C.A.F. BAND “Conversing with the devil” (You ain’t country, 2022)