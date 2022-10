58:44

The Meanies fueron uno de los grandes grupos del punk rock de los 90, enérgicos y acelerados, protagonizaron loquísimos shows que perduran en el recuerdo. Desde hace unos años los australianos viven una segunda juventud con dos nuevos álbumes editados. Link Meanie (voz), Wally Meanie (bajo), Ringo Meanie (batería), fundadores de la banda en 1988, bajan a visitarnos en la primera parada de su gira española. Anunciamos también las primeras confirmaciones del Azkena Festival y otras giras que pasarán por aquí en los próximos días.

Playlist;

THE STOOGES “Down on the street” (Fun house, 1970)

RANCID “Journey to the end of East bay” (And out come the wolves, 1995)

LUCINDA WILLIAMS “Car wheels on a gravel road” (Car wheels on a gravel road, 1998)

MING CITY ROCKERS “Jill was an anarchist” (adelanto próximo álbum)

TOMMY STINSON “Not this time” (Bash and pop, 2017)

DUNCAN REID and THE BIG HEADS “Your future ex wife” (Don’t blame yourself, 2020)

THE LOONS “Memories have faces” (7’’, 2019)

THE MEANIES “Jekyll and Hyde” (Desperate measures, 2020)

THE MEANIES “Punching air” (It’s not me, it’s you, 2015)

THE MEANIES “Grangrenous” (1991)

THE MEANIES “10% weird” (10% weird, 1994)

THE MEANIES “There’s a gap” (It’s not me, it’s you, 2015)