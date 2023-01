59:01

Los suecos The Maharajas lanzan uno de los mejores discos de su trayectoria, “Rock’n’Roll graduates”, una colección de canciones garageras que se convierte en nuestro disco destacado del día.

Playlist;

THE MAHARAJAS “Another lover” (Rock’n’Roll graduates, 2022)

THE MAHARAJAS “Don’t need you baby” (Rock’n’Roll graduates, 2022)

THE MAHARAJAS “Johnny the Walker” (Rock’n’Roll graduates, 2022)

THE MAHARAJAS “Bad boy” (Rock’n’Roll graduates, 2022)

GRAHAM DAY “Stranger on a joyride” (The master of none, 2022)

DOCTOR EXPLOSION “Mi lista de cosas que hacer” (Superioridad moral, 2022)

KEN and THE FOURTH DIMENSION “See if I care” (1966, reed 2022)

NICK WATERHOUSE “Hide and seek” (adelanto del álbum “The Fooler”)

LOS MALINCHES “Amor salvaje” (Planeta Náhuatl, 2022)

Versión y original; HERMAN’S HERMITS “Wild love” (1966)

DENIZ TEK “Home” (Long before day, 2022)

THE SPEEDWAYS “Secret secrets” (Talk of the town, 2022)

LES LULLIES “Dernier soir” (7’’, 2023)

THE LOOKERS “Feed the shadow” (adelanto del álbum “Sabotage fun”)

THE VOLCANICS “Surfer’s melody” (Concrete carver, 2022)