58:49

Ecléctico episodio en donde traspasamos nuestras fronteras habituales para deleitarnos con el disco "De película", el cual ha unido a los franceses The Limiñanas con su paisano y pionero del techno Laurent Garnier. Sobrevolamos el cartel del Andoaingo Rock Jaialdia (11 de junio en Andoain). Y contactamos con Rocio Verta Wray para que nos hable de uno de los discos producidos en su estudio de Manhattan NY HED Studio.

Playlist;

THE LIMIÑANAS “Shadow people” (Shadow people, 2018)

THE LIMIÑANAS “Steeplechase” (De película, 2021)

THE LIMIÑANAS “Saul” (De película, 2021)

THE HANGING STARS “Radio on” (Hollow heart, 2022)

PARLOR SNAKES “Wonderland” (Disaster serenades, 2019)

MELENAS “No puedo pensar” (Días raros, 2020)

JACK WHITE “Shedding my velvet” (Fear of the dawn, 2022)

NY HED Studio presenta; JACKY WINTER “The nails”

DISTURBIOS “Starr” (ST, 2021)

CASA DRAGÓN “Volver a Fresno” (A mi me vale, 2022)