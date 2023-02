58:41

Novedades y noticias. Suena lo nuevo de The Damned o The Jackets y anunciamos las primeras bandas del Blockparty Arganzuela o el regreso de Wau y los Arrrghs!!!. Conectamos con Nueva York para que Rocio Verta Wray nos hable de una de sus últimas producciones en NY HED Studio.

Playlist;

BAD NERVES “Baby drummer” (ST, 2020)

CIVIC “New Vietnam” (New Vietnam, 2018)

THE DAMNED “The invisible man” (adelanto próximo álbum)

THE JACKETS “Misery of man” (7’’, 2023)

THE MOCKS “Not ready” (7’’, 2021)

MULTI HOMEN “Eu tenho febre” (ST, 2023)

THE GRUESOMES “Way down below” (Gruesomania, 1987)

WAU Y LOS ARRRGHS!!! “Bli blu bla” (¡Viven!, 2008)

WAU Y LOS ARRRGHS!!! “Nunca la quise” (Cantan en español, 2005)

Versión y original; THE STARFIRES “I never loved her” (1965)

MIKE MOK and THE EM-TONES “My baby is a wino” (2022)

NY HED Studio presenta; PILOT ON MARS “Checkadee”

THE BEACHCOMBERS “Barracuda” (2023)

THE BEACHCOMBERS “Purple peanuts” (1963)

THE MANAKOORAS “Quiet village” (Steel jungle, 2022)