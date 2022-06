59:07

Se han cumplido 40 años de la edición de “Combat Rock”, el quinto álbum de The Clash. Para algunos se trata del último gran trabajo de los británicos, para otros un disco que quedó lastrado por su sonido demasiado pulido y su excesiva variedad de estilos. En cualquier caso, hay que admitir que fue el disco más valiente y experimental de la banda, gestado en el momento en que el grupo se encontraba en su máximo apogeo comercial a la par que se estaba desintegrando por dentro. La disquera Sony lanza una edición 40º aniversario de tres LP’s que incluye el disco de bonus tracks “The People’s Hall”, con singles, tomas primigenias y grabaciones descartadas para el álbum definitivo.

(Foto del podcast por Penny Smith)

Playlist (todas las canciones de los discos “Combat Rock” y “The People’s hall” excepto donde indicado;;

(sintonía) THE CLASH “Should I Stay or Should I Go” (Live at Shea Stadium 1982)

THE CLASH “Know your rights” (Combat Rock)

THE CLASH “Straight to hell” (Combat Rock)

THE CLASH “Guetto defendant” (Combat Rock)

THE CLASH “Atom tan” (Combat Rock)

THE CLASH “Death is a star” (Combat rock)

THE CLASH “First night back in London” (The People’s Hall)

THE CLASH “He who dares or is tired” (The People’s Hall)

THE CLASH “This is Radio Clash” (The People’s Hall)

THE CLASH “Radio One” (The People’s Hall)

THE CLASH “Midnight to Stevens” (The People’s Hall)

THE CLASH “Sean Flynn” (The People’s Hall)

THE CLASH “Know your rights (The People’s Hall)