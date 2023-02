01:00:03

La última referencia de Madmua Records es un 7’’ EP que compila cuatro pildorazos imbatibles de Los Blue Splendor, la fantástica banda de Valparaíso pionera del rock chileno de los años 60.

Playlist;

(sintonía) THE BLUE SPLENDOR “En órbita espacial” (7’’ EP, reed 2023)

THE BLUE SPLENDOR “Ritmo a go-go” (7’’ EP, reed2023)

THE BLUE SPLENDOR “Amazonas” (7’’ EP, reed 2023)

LOS MEJILLONES TIGRE “Vacaciones en Jonestown” (Fuego, 2023)

IGGY POP “Modern day rip off” (Every loser, 2023)

HEWHOCANNOTBENAMED “Funny farm” (7’’, 2023)

LES LULLIES “Dernier soir” (7’’, 2023)

THE MAHARAJAS “Please don’t go” (Rock and Roll Graduates, 2022)

SUBSONICS “Rachel’s Kiss” (Two minutes or less, 2022)

MARKA “Un vieux rocker” (Voodoo belge, 2023)

MENAGE A TROIS “The girl in me” (ST, 2022)

DENIZ TEK “Taking one for the team” (Long before day, 2022)

THE TIKIYAKI ORCHESTRA “Bombs away!” (adelanto próximo álbum)

NICK WATERHOUSE “Hide and seek” (The fooler)

HEROÍNAS “Ella es así” (Hocus Pocus, 2022)

THE NUDE PARTY “Ride on” (adelanto próximo álbum)