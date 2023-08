59:28

Tu garito subterráneo favorito abre puertas otro viernes de verano para ofrecerte una sesión quitapenas sin interrupciones. Cocinamos un menú de boppin’ rhythm and blues que te ayudará a desentumecer huesos y articulaciones. A disfrutar.

(Foto del podcast; Slim Harpo)

Playlist;

(sintonía) IKE TURNER and THE KINGS OF RHYTHM “Potatoe mash”

MEMPHIS SLIM “We’re gonna rock”

FRANKIE LEE SIMS “Hey Little girl”

COUSIN LEROY “I’m lonesome”

HARMONICA FATS “Tore up”

CHAMPION JACK DUPREE “Nasty boogie”

JEANNIE BARNES “Can’t get you out of my mind”

WILD JIMMY SPRUILL “Country boy”

TOMMY LOUIS “I love you so”

JAMES BROWN “Choonie-on-chon”

EMMETT DAVIS “I’m talking about you baby”

JOHN LEE HOOKER “No more doggin’”

ETTA JAMES “Nobody loves you like me”

LITTLE WALTER “Diggin’ my potatoes”

JIMMY ANDERSON “I wanna boogie”

WILLIE KING with IKE TURNER BAND “Peg leg woman”

FRANKIE LEE SIMS “She likes to boogie real low”

SLIM HARPO “Shake your hips”

JAY SWAN “You don’t love me”

ROSE MITCHELL “Baby please don’t go”

BUNKER HILL “You can’t make me doubt my baby”

LITTLE ESTHER “Hound dog”

HAL PAGE and THE WHALERS “Thunderbird”

SONNY BOY WILLIAMSON “Polly put your kettle”