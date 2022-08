01:00:51

Segunda entrega dedicada a repasar la discografía en solitario de The Sadies, la genial banda canadiense que dio forma a un sonido propio con una personal fusión de country, psicodelia, surf o garage. Con los fantásticos discos “Stories often told” (2002), “Favourite colours” (2004) y “New seasons” (2007) el grupo comandado por los hermanos Good alcanzó un reconocimiento y respeto del que ya nunca se desprendieron.

Playlist;

(sintonía) THE SADIES “Lay down your arms” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “Oak ridges” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “The stories often told” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “A1” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “Such a little world” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “Of our land” (Stories often told, 2002)

THE SADIES “Northumberland West” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “Translucent sparrow” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “1000 Cities falling (part 1)” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “Why be so curious? (part 3)” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “A good flying day” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “Only you and your eyes” (Favourite colours, 2004)

THE SADIES “Yours to discover” (New seasons, 2007)

THE SADIES “What’s left behind” (New seasons, 2007)

THE SADIES “Sunset to dawn” (New seasons, 2007)

THE SADIES “My heart of wood” (New seasons, 2007)

THE SADIES “Anna Leigh” (New seasons, 2007)

THE SADIES “A simple aspiration” (New seasons, 2007)

THE SADIES “The trial” (New seasons, 2007)