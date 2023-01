01:01:02

Subsonics, el inclasificable trío de Atlanta comandado por el cantante y guitarrista Clay Reed junto a la hipnótica batería Buffy Agüero. Para celebrar el 30 aniversario de su debut discográfico el sello Mono Tone Records lanza “2 minutes or less”, una recopilación de todos sus singles que protagoniza buena parte del episodio de hoy.

Playlist;

(sintonía) SUBSONICS “Fly” (2 minutes or less)

SUBSONICS “Please keen” (2 minutes or less)

SUBSONICS “I’m looking over my shoulder” (2 minutes or less)

SUBSONICS “Voodoo doll” (2 minutes or less)

SUBSONICS “Rachel’s kiss” (2 minutes or less)

SUBSONICS “Fire engine” (2 minutes or less)

SUBSONICS “Wind up doll” (2 minutes or less)

Versión y original; LITTLE PEGGY MARCH “Wind-up doll” (1963)

SUBSONICS “I’m the most popular boy in town” (2 minutes or less)

SUBSONICS “You don’t know what’s going on” (2 minutes or less)

EXUMA “Baäl” (Exuma II, 1970)

THE TIKIYAKI ORCHESTRA “Bombs away!” (adelanto del álbum “Tropika”)

LOLA LOLA “Baby please don’t go” (7’’, 2022)

MARCEL BONTEMPI “Black cat” (Crawfish, troubles, cats and ghosts, 2022)

MÉNAGE À TROIS “La fille en moi” (ST, 2023)

MARKA “Un vieux rocker” (adelanto del álbum “Voodoo Belge”)

LES LULLIES “Dernoir soir” (7’’, 2023)