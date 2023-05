59:40

Liderados por el productor, compositor y multiinstrumentista Jim Bacchi, con su disco “Tropika” los angelinos de The Tikiyaki Orchestra se reconsolidan como la mejor banda de sonido exótica que puedes encontrar a día de hoy.

También desde California llega “Songs from beyond”, el primer álbum de The Bomboras en 25 años. Suena nueva canción de Nathaniel Rateliff y anunciamos la gira de las leyendas jamaicanas Keith and Tex.

Playlist;

(sintonía) THE TIKIYAKI ORCHESTRA “Walkabout” (Tropika, 2023)

THE TIKIYAKI ORCHESTRA “The Boobam song” (Tropika, 2023)

THE TIKIYAKI ORCHESTRA “Ua Tropika” (Tropika, 2023)

THE BOMBORAS “Wetchester Hosts Hawthorne” (Songs from beyond, 2023)

THE BOMBORAS “Frenzied” (Songs from beyond, 2023)

MESSER CHUPS “Night stripper” (Night stripper EP, 2023)

DR. TRITÓN “Costa Ventura” (2023)

LOS DAYTONAS “The contest” (Troublemaker, 2022)

POWERSOLO “Six foot six” (Jambalaya extra spicy, 2023)

THE FOX SISTERS “Golden hour” (Bright white light, 2023)

THE MIDNIGHT KINGS “Midnight train” (Last chance to dance, 2022)

NATHANIEL RATELIFF and THE NIGHT SWEATS “Buy my round” (What if I EP, 2023)

KEITH and TEX “Stop that train” (1967)

KEITH and TEX “Music sweet” (single, 2021)

MIGHY MEGATONS “Never too late” (7’’, 2022)

BIG BOSS SOUND “Dr Bouzida” (Return of the loafer, 2023)