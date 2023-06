58:56

Sobrevolamos la música de Ike y Tina Turner en sus primeros años de trayectoria conjunta. Fue en su etapa editando con Sue Records (1960-1963) cuando, con el respaldo instrumental de The Kings of Rhythm y los coros de The Ikettes, se convirtieron en el combo más explosivo del rhythm and soul. Una alianza entre la genialidad y el conocimiento del medio de Ike y la voz volcánica de esa fuerza de la naturaleza que el mundo conoció como Tina Turner, una de las reinas indiscutibles en la historia del rocknroll.

Playlist;

(sintonía) IKE and TINA TURNER KING’S OF RHYTHM “The Gulley”

IKE and TINA TURNER “A fool in love”

IKE and TINA TURNER “A fool too long”

IKE and TINA TURNER “I idolize you”

IKE and TINA TURNER “I’m jealous”

IKE and TINA TURNER “It’s gonna work out fine”

IKE and TINA TURNER KING’S OF RHYTHM “Doublemint”

IKE and TINA TURNER “You can’t blame me”

IKE and TINA TURNER “Tra la la la la”

IKE and TINA TURNER “You should'a treated me right”

IKE and TINA TURNER “Sleepless”

IKE and TINA TURNER “Worried and hurtin' inside”

IKE and TINA TURNER “The argument”

IKE and TINA TURNER “Wake up”

IKE and TINA TURNER “Don’t play me cheap”

IKE and TINA TURNER “Gonna find me a substitude”

IKE and TINA TURNER “Mojo Queen”

IKE and TINA TURNER “Stagger Lee and Billy”

IKE and TINA TURNER “Desire”