58:49

Nuestro último descubrimiento arqueológico nos lo trae el sello Beat Generation. Un disco que recopila el escaso material que dejó Shadow 15, una oscura e interesante banda del rock alternativo post punk de Nashville de comienzos de los años 80. Celebramos la reedición 20º aniversario del “Elephant” de White Stripes. Caen adelantos de los próximos discos de Powersolo o The Bomboras, lo nuevo de The Fuzillis o Les Greene y anunciamos el inminente Action Weekend de Santander.

Playlist;

SHADOW 15 “Time dies” (Days of innocence 1983-1985)

SHADOW 15 “So far today” (Days of innocence 1983-1985)

IGUANA DEATH CULT “Oh no” (adelanto del álbum “Echo Palace”)

LES LULLIES “Zero ambition” (adelanto del álbum “Zero ambition”)

POWERSOLO “Get back OTG” (Jambalaya extra spicy, 2023)

THE WHITE STRIPES “Black math” (Elephant, 2003, reed 2023)

THE WHITE STRIPES “I just don’t know what to do with myself” (Elephant, 2003, reed 2023)

Versión y original; TOMMY HUNT “I just don’t know what to do with myself” (1962)

THE BOMBORAS “P.O.P. Pier” (Songs from beyond, 2023)

NY HED Studio presenta; DREAM PONEY “Sunday Suits”

THE FUZILLIS “Pizza sure is good” (7’’, 2023)

LES GREENE and THE TELEVISIONARIES “Airbound” (7’’ EP, 2023)

THE DARTS “Intersex” (Snake Oil, 2023)

THE LIMBOOS “Red line” (adelanto de su próximo álbum)

NICK WATERHOUSE “Plan for leaving” (The fooler, 2023)