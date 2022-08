01:00:24

Nos zambullimos en las valijas años 60 del legendario sello Chess de Chicago en busca de cartuchos de Rhythm n’ Soul y aderezando la sesión con jazz y otros sonidos de club.

Playlist;

ETTA JAMES “Mellow fellow”

MITTY COLLIER “Get out”

MARLENA SHAW “Let’s wade in the water”

KOKO TAYLOR “Fire”

KIP ANDERSON “A knife and a fork”

BROTHER JACK McDUFF “Ain’t it”

BOBBY MOORE AND THE RHYTHM ACES “Hey Mr DJ”

LITTLE MILTON “Grits ain’t groceries”

MUDDY WATERS “Messin’ with the man”

BO DIDDLEY “Ooh baby”

TOMMY TUCKER “Hi heel sneakers”

JAMO THOMAS “Must I holler”

RAMSEY LEWIS “Function and the junction”

BILLY STEWART “Summertime”

LOU DONALDSON “Musty rusty”

SUGAR PIE DESANTO “I don’t wanna fuss”