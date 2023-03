58:26

Perfecto menú para un paladares selectos con sed de rocknroll.

El disco destacado se va a Filadelfia, a las manos de un sorprendente Ron Gallo. Adelantos de los próximos trabajos de The Bomboras y The Satan Pilgrims, estos últimos aliados con el pianista orquestal Thomas Lauderdale. Suenan chicas del garage The Darts y Go-Goettes, y aparición estelar de Ray Charles en la “Versión y Original”.

(Foto del podcast; Ron Gallo por Chiara D’Anzieri)

Playlist;

RON GALLO “Foreground music” (Foreground music, 2023)

RON GALLO “Entitled man” (Foreground music, 2023)

RON GALLO “San Benedetto” (Foreground music, 2023)

THE BOMBORAS “Sessions at Zeros” (adelanto del álbum “Songs from beyond”)

THOMAS LAUDERDALE and THE SATAN PILGRIMS “Malagueña” (adelanto del álbum “Thomas Lauderdale meets the Pilgrims”)

THEE HEADCOATS “The leader of the Sect” (Irregularis The Great Hiatus, 2023)

GO-GOETTES “Chica explosión” (single digital, 2023)

THE DARTS “Snake oil” (Snake oil, 2023)

THE LIQUORICE EXPERIMENT “The devil” (How many lies, 2023)

THE MOCKS “Sticks ‘n stones” (7’’, 2023)

Versión y Original; RAY CHARLES and his ORCHESTRA “Sticks ‘n stones” (1960)

TITO RAMÍREZ “Yadda-Haddabadoo!” (El Prince, 2023)

THE FOX SISTERS “We’re going swimming, baby!”” (Bright white light, 2023)

LES ENVAHISSEURS “Oui mais non” (5 little monkeys, 2022)

DADDY LONG LEGS “Ding Ding man” (Street sermon, 2023)

THE MAHARAJAS “Bad boy” (Rock’n’Roll graduates, 2022)