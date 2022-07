58:53

El fanzine "Yesterday's papers" está dedicado exclusivamente a la zona de sombras del inabarcable universo de The Rolling Stones. En su último número (nº 23) repasa la trayectoria de los británicos en 1972, situando el punto de mira en las decenas de personajes que orbitaron o se cruzaron con la banda en aquel mágico año. Carlos Rodríguez Duque, director de esta publicación, se pone a los fogones del Sótano con una deliciosa y elaborada selección de curiosidades musicales.

Playlist;

(sintonía) THE ROLLING STONES “Yesterday’s papers”

THE ROLLING STONES “Criss Cross Man aka Save me”

THE ROLLING STONES “Ventilator Blues”

THE ROLLING STONES “Exile On Main St. Blues”

FANNY “Blind Alley” (live)

YOKO ONO “Is winter here to stay”

MARTHA REEVES “Let me fall in love with you”

THE ROLLING STONES and STEVIE WONDER “Uptight/Satisfaction”

RON WOD “Shirley”

CARLY SIMON “You're so vain”

JOHN LENNON “Do The Oz”