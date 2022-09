59:10

El pasado 22 de agosto falleció Jerry Allison a los 82 años de edad. Allison fue el batería de los Crickets, conocidos especialmente por ser el grupo de respaldo del legendario Buddy Holly, aunque tras la muerte de Holly los Crickets mantuvieron una interesante trayectoria bajo su propio nombre.

La forma de tocar que tenía Jerry Allison fue una parte fundamental para definir el sonido de Buddy Holly. Jerry también cantó de forma esporádica y compuso o co-escribió varias canciones. Hoy sobrevolamos los primeros años de la trayectoria de aquella mágica banda que marcó indeleblemente el sonido de los Beatles.

Playlist;

BUDDY HOLLY “That will be the day” (1957)

BUDDY HOLLY “Not fade away” (1957)

BUDDY HOLLY “Peggy Sue” (1957)

THE CRICKETS featuring DAVID BOX “Peggy Sue got married” (1961)

THE CRICKETS “More than I can say” (1959)

IVAN (aka JERRY ALLISON) “Real wild child” (1958)

THE EVERLY BROTHERS “(Till) I kissed you” (1959)

THE CRICKETS “Love’s made a fool of you” (1959)

THE CRICKETS “When you ask about love” (1959)

THE CRICKETS “I fought the law” (1961)

THE CRICKETS “He’s old enough to know better” (1961)

THE CRICKETS “I’m not a bad guy” (1961)

THE CRICKETS “My little girl” (1963)

THE CRICKETS “California Sun” (1964)

THE CRICKETS “Please please me” (1964)

THE CRICKETS featuring PAUL McCARTNEY “T Shirt”

JERRY ALLISON and THE CRICKETS “We gotta get together” (1964)

JERRY ALLISON and THE CRICKETS “Now hear this” (1965)

IVAN (aka JERRY ALLISON) “That’ll be alright” (1959)

THE CRICKETS “Don’t ever change” (1962)