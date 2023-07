01:00:04

Última entrega de nuestros repasos a la primera mitad de 2023 seleccionando unas cuantas canciones favoritas editadas en este año.

Playlist;

(sintonía) LOST ACAPULCO “Relampagore”

MAMBO JAMBO ARKESTRA “Dr Serpiente”

ZAC “Stargazer” (II)

RANDELLS “Seven inch”

THE T-MAKERS “My records”

SUZIO 13 “Hold on, I’m coming”

THE BARNSTORMERS “Working for the man”

THE MASTER PLAN “Ooh baby ooh”

ANGEL CORPUS CHRISTI “23 minutes in Brussels”

THE OSTRICHES “Here she comes now”

TV'S DANIEL “Face down in the ditch (of love)”

SUPERFUZZ “Descontrol”

VARONAS “Ahora mejor”

KURT BAKER “Anchors up”

SIETE MUERTES “El tapicero”

MUJERES “No puedo más”

LAPIDO “Antes de que acabe el día”