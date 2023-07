59:08

Picoteamos en algunos de nuestros discos favoritos editados en esta primera mitad de 2023.

Playlist;

(sintonía) THE TIKIYAKI ORCHESTRA “Walkabout” (Tropika)

IGUANA DEATH CULT “Oh no” (Echo palace)

DUM DUM BOYS “The way I feel about you”

DEATH VALLEY GIRLS “Islands in the sky” (Islands in the sky)

RON GALLO “Foreground music” (Foreground music)

GABRIEL THOMAS “Asfalto preto” (Multi-Homem)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “No estamos muertos” (single 2023)

LOS JAGUARES DE LA BAHÍA “Stand by you” (Do it yourself)

LA ELITE “Contento de ser feo” (Nuevo Punk)

EXFAN “Nada es verdad” (Pura luz)

GENERADOR “Voy cuesta abajo” (Voy cuesta abajo)

LOS PERLAS “Heroina” (single)

PAINT FUMES “Book of love” (New romancer)

LOS FUSILES “El intento” (A mano armada)

DOCTOR DIVAGO “El día después” (La tierra prometida)

JAVIER ANDREU “El hombre que salía demasiado” (El hombre que salía demasiado)

JAVIER COLIS y JUAN