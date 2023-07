59:05

Primer repaso a algunos de nuestros discos favoritos editados en la primera mitad de 2023.

Playlist;

(sintonía) THE BOMBORAS “P.O.P. Pier” (Songs from beyond)

IGGY POP “Strung out Johnny” (Every loser)

LES LULLIES “Dernier soir” (Mauvaise foi)

MARKA “Un vieux rocker” (Voodoo Belge)

STD MÉNAGE À TROIS “La fille en moi” (Ménage à trois)

HEWHOCANNOTBENAMED “Funny Farm” (Impostor)

JUNIPER “If you really want me to I’ll go” (She steals candy)

IAN KAY “Clown” (Walk that road again)

NICK WATERHOUSE “Plan for leaving” (The fooler)

TITO RAMÍREZ “Poder de amor (power of love)” (El Prince)

THE MAHARAJAS “RocknRoll graduates” (RnR Graduates)

LIQUORICE EXPERIMENT “She’s not alone” (How many lies)

THE JACKETS “Pie in the sky” (single)

THE LONG RYDERS “September november sometime” (September November somewhere)

HEROÍNAS “Ella es así” (Hocus Pocus)

THE NUDE PARTY “Ride on” (Rides on)