59:57

En el día en que se cumplen 100 años del nacimiento de René Hall te ofrecemos este episodio dedicado a reivindicar y arrojar luz sobre este talentoso hombre de música que siempre se movió entre bambalinas. Trabajador incansable y sumamente prolífico, maestro del blues, el jazz y el pop, pionero del rocknroll, tremendo guitarrista y exquisito arreglista. Lideró sus propios grupos con los que nunca tuvo éxito, pero como músico de sesión puso sus virtudes al servicio de muchos grandes nombres y decenas de clásicos de la música.

Playlist;

(sintonía) RENÉ HALL ORCHESTRA “Night fright” (1953)

RENE HALL TRIO “My kind of rockin’” (1951)

THE DOMINOES “Sixty minute man” (1951)

LARRY WILLIAMS “Dizzy Miss Lissy” (1958)

LARRY WILLIAMS “Bony Moronie” (1957)

LARRY WILLIAMS “Bad boy” (1959)

DON and DEWEY “Justine” (1958)

DON and DEWEY “Just a Little lovin’” (1958)

RENÉ HALLS ORCHESTRA featuring WILLIE JOE “Twitchy” (1958)

RITCHIE VALENS “La Bamba” (1958)

RITCHIE VALENS “Donna” (1958)

CHAN ROMERO “Hippy hippy shake” (1959)

BABETTE BAIN “That’s it” (1959)

JOHNNY BURNETTE “Cincinnati fireball” (1960)

SAM COOKE “You send me” (1957)

SAM COOKE “Having a party” (1962)

SAM COOKE “A change is gonna come” (1964)

THE RENE HALL SEXTET “Rene’s boogie” (1950)