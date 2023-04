59:10

No muchos artistas se librarán de que una canción suya o un detalle de alguna de sus canciones no se parezca a otra anterior. En ocasiones puede ser un guiño, tomar solo una parte del todo y considerarlo como un homenaje. En otras es una copia evidente tachable como plagio. ¿Pueden ser jugadas inconscientes?, ¿existen las coincidencias? Hoy nuestra intención no es tachar a nadie de nada, tan solo nos entretenemos escuchando unos cuantos parecidos razonables.

Playlist;

(sintonía) THE RUMBLERS “Boss” (1962)

THE CRAMPS “Garbage man” (1980)



GENERADOR “Voy cuesta abajo” (2023)

FREDDY CANNON “Tallahassee Lassie” (1959)



JOHN BARRY “Beat girl” (1960)

WAU Y LOS ARRRGHS “Carrera especial” (2009)



WILLIE COBBS “You don’t love me” (1960)

BO DIDDLEY “She’s fine, she’s mine” (1955)



LYRES “On fyre” (A promise is a promise) (1988)

LOVE “My flash on you” (1966)



RICHARD HELL “Blank generation” (1977)

BOB McFADDEN “The Beat Generation” (1959)



LOS SLEEPERS “Zombie” (1961)

SANFORD CLARK “A cheat” (1957)



PETER PERRETT “Troika” (2017)

SONNY & CHER “It’s the little things” (1965)



ALLAH-LAS “Long journey” (2012)

THE ROOTS “It’s been a long journey” (1965)