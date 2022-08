59:28

Guateque playero a ritmo de 60’s rocknroll. Una sesión en donde bailaremos en la arena, cogeremos olas, tocaremos bongos, abriremos cervezas y nos deleitaremos observando músculos, bañadores o preciosos bikinis.

Playlist;

(sintonía) THE BEACHCOMBERS “The wheelie”

ANNETE “Beach party”

CITY SURFERS “Beach ball””

WAYNE HOLLERS “Dancing in the sand”

RENE AND RAY “Surfboard”

BIKINI BEACH CAST “Bikini beach”

SPINNERS “Surfer monkey”

SURFSIDERS “When I grow up”

LARRY BRIGHT “Surfin’ queen”

BRUCE JOHNSTON “Maztland”

THE FOUR DIMENSIONS “Sand surfin’”

THE GONZOS “Church key”

THE BIKINIS “Bikini”

RICKY DEAN “Bikini”

HOUND DOGS “Beach girl”

THE SURFETTES “Sammy the sidewalk surfer”

THE BEACH BOYS and THE HONEYS “Runaway with me”

THE BEACH BOYS “Alley oop”

RONNIE AND THE DAYTRONAS “Beach Boy”

THE SUPERSTOCKS “Muscle beach party”

DAVID GATES “Okie surfer”

BOB KEENE ORCHESTRA “Twist and freeze”

RICKY DEAN “Little Betty limbo”

CLIFF RICHARDS “On the beach”

BOBBY DARIN with SHORTY LONG ORCHESTRA “Beachcomber”

DAVE MYERS and the SURFTONES “Aquavelva”